JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Supian Suri Ajak Warga Hentikan Bullying dan Hoaks, Tekankan Kebanggaan terhadap Kota Depok

Supian Suri Ajak Warga Hentikan Bullying dan Hoaks, Tekankan Kebanggaan terhadap Kota Depok

Selasa, 28 April 2026 – 14:00 WIB
Supian Suri Ajak Warga Hentikan Bullying dan Hoaks, Tekankan Kebanggaan terhadap Kota Depok - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Kota Depok, Supian Suri, mengajak masyarakat dan warganet untuk menghentikan tindakan perundungan (bullying) terhadap kota tersebut, termasuk penyebaran informasi tidak benar atau hoaks.

Ajakan tersebut disampaikan seiring peringatan usia ke-27 Kota Depok yang masih kerap menjadi sorotan publik, khususnya di media sosial.

Sejumlah isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti kabar “babi ngepet”, “keranda terbang”, hingga “pocong keliling”, dinilai telah mencoreng citra kota.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Depok, termasuk netizen, bahwa kita tidak ingin kota kita menjadi bahan bullyan,” ujar Supian Suri.

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi dan menyebarkan informasi, terutama yang belum terverifikasi.

Menurutnya, penyebaran hoaks tidak hanya merugikan citra daerah, tetapi juga dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Supian juga menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Sawangan yang kerap menjadi perbincangan warganet dengan sebutan “Sawangan Kubro”.

Ia menyebut kritik tersebut sebagai masukan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Wali Kota Depok, Supian Suri meminta warganet untuk tidak lagi membully Kota Depok dengan berita-berita hoaks seperti babi ngepet hingga keranda terbang
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

kota depok hoaks supian suri bully babi ngepet depok keranda terbang pocong keliling sawangan kubro media sosial wali kota depok

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU