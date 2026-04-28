Samsung Galaxy S26 Series Hadirkan Privacy Display, Solusi Keamanan Layar untuk Perempuan Aktif di Era Digital

jabar.jpnn.com, BOGOR - Samsung Electronics Indonesia menghadirkan inovasi terbaru melalui Samsung Galaxy S26 Series yang dilengkapi fitur Privacy Display, sebuah teknologi perlindungan layar untuk menjaga privasi pengguna di ruang publik.

Inovasi ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan pengguna modern, khususnya perempuan dengan mobilitas tinggi, yang kerap beraktivitas menggunakan smartphone di tempat umum.

Risiko kebocoran data visual, seperti saat membuka pesan pribadi atau aplikasi keuangan, menjadi perhatian utama dalam penggunaan perangkat digital saat ini.

Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, menyatakan bahwa fitur ini dirancang untuk memberikan rasa aman tanpa mengurangi kenyamanan pengguna.

“Melalui Privacy Display yang bekerja hingga tingkat piksel, kami menghadirkan solusi untuk menjaga informasi pribadi tetap aman, sekaligus mendukung perempuan modern agar dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan percaya diri,” ujarnya.

Fitur Unggulan Privacy Display

Privacy Display pada Samsung Galaxy S26 Ultra bekerja dengan membatasi sudut pandang layar, sehingga konten hanya terlihat jelas oleh pengguna dari arah depan.

Keunggulan utama