Harga Emas Hari Ini 28 April 2026: Logam Mulia Tembus Rp2,8 Juta per Gram, Simak Daftar Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa (28/4/2026) tercatat berada di level tinggi dengan harga 1 gram mencapai Rp2.814.000.
Jika dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga menjadi Rp2.821.035 per gram.
Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif komoditas logam mulia yang masih menjadi instrumen investasi aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain emas, harga perak juga menunjukkan variasi pada sejumlah ukuran dan seri.
Berikut perincian lengkap harga emas dan perak hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.457.000 (Rp1.460.643 setelah pajak)
1 gram: Rp2.814.000 (Rp2.821.035 setelah pajak)
2 gram: Rp5.568.000 (Rp5.581.920 setelah pajak)
3 gram: Rp8.327.000 (Rp8.347.818 setelah pajak)
5 gram: Rp13.845.000 (Rp13.879.613 setelah pajak)
10 gram: Rp27.635.000 (Rp27.704.088 setelah pajak)
25 gram: Rp68.962.000 (Rp69.134.405 setelah pajak)
50 gram: Rp137.845.000 (Rp138.189.613 setelah pajak)
100 gram: Rp275.612.000 (Rp276.301.030 setelah pajak)
250 gram: Rp688.765.000 (Rp690.486.913 setelah pajak)
500 gram: Rp1.377.320.000 (Rp1.380.763.300 setelah pajak)
1.000 gram: Rp2.754.600.000 (Rp2.761.486.500 setelah pajak)
Harga Emas Batangan Gift Series
