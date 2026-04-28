Sederet Data dan Fakta Kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kecelakaan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) pukul 20.53 WIB mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.

Berdasarkan keterangan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Asep Edi Suheri, sedikitnya tiga orang dinyatakan meninggal dunia dan sekitar 29 orang mengalami luka-luka serta telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

“Semalam masih ada sekitar enam hingga tujuh korban yang terjepit di dalam gerbong. Proses evakuasi masih terus dilakukan,” ujar Asep di lokasi kejadian.

Sementara itu, data dari PT Kereta Api Indonesia menyebutkan jumlah korban meninggal dunia mencapai empat orang, dengan 38 penumpang mengalami luka-luka. Perbedaan data ini masih dalam proses verifikasi oleh pihak terkait.

Korban luka saat ini dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Kota Bekasi, RS Bella, dan RS Primaya.

Pemerintah Kota Bekasi memastikan seluruh rumah sakit di sekitar lokasi telah disiagakan untuk menangani korban.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pemerintah daerah mengerahkan sumber daya secara maksimal, termasuk tenaga medis, ambulans, serta dukungan logistik untuk mempercepat penanganan korban.

“Prioritas utama kami adalah keselamatan dan penanganan korban. Semua harus tertangani dengan cepat dan tepat,” ujarnya.