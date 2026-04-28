Kronologi Kecelakaan Maut KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kecelakaan kereta api melibatkan KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.53 WIB.

Insiden tersebut mengakibatkan puluhan penumpang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sejumlah saksi mata yang juga penumpang selamat mengungkapkan kronologi kejadian.

Munir, salah satu penumpang KRL, mengatakan kereta yang ditumpanginya saat itu tengah berhenti di jalur 1 dalam perjalanan dari Jakarta menuju Cikarang.

Menurut dia, KRL berhenti karena adanya gangguan di jalur, diduga akibat insiden kendaraan roda empat yang mengalami masalah di perlintasan rel.

Tidak lama kemudian, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek datang dari arah belakang dan menabrak rangkaian KRL tersebut.

“Kereta jarak jauh menabrak dari belakang hingga bagian lokomotifnya menembus gerbong paling belakang KRL,” ujar Munir di lokasi kejadian.

Akibat tabrakan tersebut, gerbong paling belakang KRL mengalami kerusakan parah. Sejumlah penumpang dilaporkan terjepit, bahkan beberapa di antaranya tidak sadarkan diri saat proses evakuasi berlangsung.