Prakiraan Cuaca Jabar 28 April 2026: Hujan Petir dan Angin Kencang Berpotensi Guyur Sebagian Besar Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa (28/4/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai bagian dari peringatan dini kepada masyarakat.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, serta wilayah lain seperti Karawang, Purwakarta, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, hingga kawasan Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, serta Kota Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, termasuk Depok, Bekasi, Bogor, Karawang, Subang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran, serta Tasikmalaya.