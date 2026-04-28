Gempa Tektonik Berkekuatan 4,0 Magnitudo Guncang Kabupaten Tasikmalaya

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa (28/4/2026) dini hari.

Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 01.45.39 WIB dan turut dirasakan di sejumlah wilayah sekitar.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, episenter gempa terletak pada koordinat 8,09 Lintang Selatan dan 107,74 Bujur Timur.

Lokasi gempa berada di laut, sekitar 90 kilometer barat daya Kabupaten Tasikmalaya, dengan kedalaman 19 kilometer.

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut termasuk jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng tektonik.

Karakteristik ini umum terjadi di wilayah selatan Pulau Jawa yang berada di zona pertemuan lempeng.

Baca Juga: Kesbangpol Jabar Ungkap Kronologi Pembakaran Padepokan STJ di Tasikmalaya

Guncangan gempa dirasakan di beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Cipatujah dan Cigalontang di Kabupaten Tasikmalaya, serta wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Intensitas gempa di daerah tersebut berada pada skala II hingga III MMI, yang berarti getaran dirasakan oleh sejumlah orang di dalam rumah dan benda ringan tampak bergoyang.