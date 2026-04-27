Tabrakan CommuterLine dan Kereta Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur, Sejumlah Penumpang Terluka

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/4/2026) malam, melibatkan Kereta CommuterLine dan kereta diesel (KRD) jarak jauh.

Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun di lokasi, Kereta CommuterLine tengah berhenti di jalur 1 dengan tujuan Cikarang atau arah timur.

Namun, beberapa saat kemudian, kereta jarak jauh yang datang dari arah barat dilaporkan memasuki jalur yang sama dan menabrak bagian belakang CommuterLine.

Salah seorang penumpang selamat, Heri, mengungkapkan bahwa benturan terjadi secara tiba-tiba saat kereta dalam kondisi berhenti.

“CommuterLine mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Kami langsung dievakuasi oleh petugas,” ujarnya di lokasi kejadian.

Hingga pukul 21.50 WIB, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dibantu masyarakat sekitar.

Sejumlah penumpang yang berhasil dievakuasi dilaporkan mengalami luka-luka, bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi tidak sadarkan diri.