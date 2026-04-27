PPM Jabar Tebar Kebahagiaan untuk Masyarakat Melalui Bantuan Rutilahu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemuda Panca Marga Jawa Barat (PPM Jabar) menyalurkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kali ini, bantuan diberikan kepada warga di RT 05 RW 11 Kelurahan Jamika, Kota Bandung.

Bantuan sebesar Rp25 juta tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PPM Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara.

Baca Juga: Polisi Tangkap Koboi Jalanan Kampungan di SPBU Bandung

Dalam kesempatan itu, MQ Iswara menyampaikan bahwa program Rutilahu merupakan bagian dari komitmen PPM Jabar dalam membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang lebih layak.

“Ini adalah program kami Pemuda Panca Marga. Sebelumnya kami sudah menyerahkan bantuan di Kota Cimahi, dan hari ini kami menyalurkan bantuan di dua lokasi di Kota Bandung,” ujar Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, program ini menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di lingkungan padat dengan kondisi rumah yang kurang layak huni.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi rumah, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya.

“Semoga bantuan ini bisa digunakan dengan baik untuk renovasi rumah, sehingga menjadi lebih layak. Kami juga berharap Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan,” kata Iswara.