Dua Siswa SMK di Depok Temukan Celah Keamanan Sistem NASA, Raih Pengakuan Internasional

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dua siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Depok, Jawa Barat, berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional setelah menemukan celah keamanan pada sistem milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA).

Keduanya adalah Rakha Hayya Ilhamsyah dan Balqis Amanda, siswa kelas XI jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) SMK Taruna Bhakti.

Mereka terlibat dalam aktivitas bug hunting dan penetration testing melalui platform resmi yang mempertemukan peneliti keamanan dengan berbagai institusi global.

Rakha menjelaskan bahwa ketertarikannya terhadap dunia keamanan siber bermula dari rasa ingin tahu dan percobaan sederhana.

Ketertarikan tersebut kemudian berkembang setelah mengetahui adanya ajang kompetisi seperti Lomba Kompetensi Siswa (LKS).

“Awalnya hanya coba-coba, lalu semakin tertarik setelah mengetahui tentang bug hunting dan penetration testing. Dari situ mulai mendalami dunia cyber security,” ujarnya.

Sementara itu, Balqis menuturkan bahwa mereka mulai aktif mengikuti program bug bounty setelah melihat perkembangan komunitas keamanan siber di daerah lain.

“Kami bergabung melalui platform resmi seperti Bugcrowd dan HackerOne. Di beberapa daerah seperti Lampung, Pekanbaru, dan Surabaya sudah lebih dulu berkembang, sementara di Depok masih terbatas,” kata Balqis.