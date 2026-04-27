PKBM Al Ikhlas Sukses Menggelar TKA Paket A dan UPK Paket B-C Tahun Ajaran 2025/2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Ikhlas menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Paket A serta Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2025/2026 pada Sabtu hingga Minggu, 25–26 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh warga belajar dari Paket A, Paket B, dan Paket C. Pelaksanaannya didukung oleh para tutor dan panitia penyelenggara, serta dipimpin langsung oleh Kepala PKBM Al Ikhlas, Alis Firmananda.

"Selain itu, kegiatan ini juga dimonitoring oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan," kata Alis Firmananda, kepada JPNN.com pada Senin (27/4)

Alis Firmananda menjelaskan pelaksanaan ujian dilakukan di dua lokasi secara bersamaan.

Untuk UPK Paket B dan Paket C dilaksanakan di Babakanmadang 01, sedangkan TKA Paket A berlangsung di Bojongkoneng 03. Kegiatan berjalan tertib dengan memperhatikan kesiapan administrasi serta pengawasan dari panitia.

"Adapun pelaksanaan TKA dan UPK ini bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sekaligus menjadi bagian dari proses evaluasi pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan," jelas Alis.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Mulai Jadikan Puncak Bogor Sebagai Lokasi Prioritas Penataan Kawasan Wisata

Sebelumnya, TKA untuk Paket B dan Paket C juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan evaluasi pembelajaran.

Alis Firmananda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam menilai hasil belajar warga belajar.