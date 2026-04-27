JPNN.com

Dedi Mulyadi Jawab Kritik Penggiat Heritage Soal Proyek Revitalisasi Gedung Sate

Senin, 27 April 2026 – 16:00 WIB
Plaza Gedung Sate ditutup menggunakan papan selama proses revitalisasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Revitalisasi kawasan Gedung Sate masih menyisakan polemik sampai hari ini. Terbaru, rencana menyatukan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu mendapat sorotan dari pegiat heritage. Mereka menilai, proyek tersebut berpotensi melanggar tata ruang Kota Bandung yang sudah terbentuk sejak zaman Belanda.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersikukuh bila proyek revitalisasi itu tidak melanggar aturan. Adapun bagian yang diubah adalah Jalan Diponegoro, bukan unsur bagian dari kawasan Gedung Sate yang merupakan bangunan cagar budaya.

"Nanti kita lihat, yang sebenarnya kan bukan dihilangkan, yang digeser itu adalah jalan. Nah, tinggal apakah jalan termasuk bangunan heritage? gitu loh, tinggal dicek saja," kata Dedi saat ditemui di Kota Bandung, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, nantinya setelah direvitalisasi, Jalan Diponegoro akan ditutup dan arus kendaraan dialihkan ke Jalan Cimandiri.

Lapangan Gasibu dan Gedung Sate yang sebelumnya dipisahkan oleh Jalan Diponegoro, bakal digeser dan menjadi satu kesatuan sebuah kawasan Gedung Sate.

"Penyatuan itu bukan tamannya bersatu, bukan. Yang disebut penyatuan itu adalah antara Gasibu dengan halaman Gedung Sate menjadi satu kesatuan, karena tidak lagi dilewati oleh kendaraan umum," paparnya.

Baca Juga:

Singkatnya, kata Dedi, aspal Jalan Diponegoro akan diganti menjadi batu andesit, seperti kawasan heritage di Braga.

"Intinya, aspalnya diganti menjadi batu," ungkapnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, aspal Jalan Diponegoro akan diganti dengan batu andesit, seperti kawasan Braga, Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat braga dedi mulyadi gedung sate lapangan gasibu kawasan heritage revitalisasi gedung sate jalan diponegoro aspal jalan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU