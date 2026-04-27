Kronologis Lengkap Penumpang DAMRI Ditemukan Meninggal di Dalam Bus

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang penumpang bus DAMRI ditemukan meninggal dunia dalam perjalanan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, pada Senin (27/4/2026) pagi.

Peristiwa terjadi saat bus sedang beroperasi melayani penumpang.

Peristiwa berawal ketika bus DAMRI dengan nomor polisi D 7672 AP melaju dari kawasan Cinunuk menuju Kebon Kalapa. Bus tersebut sebelumnya berangkat dari RM Sukahati.

Di tengah perjalanan, kondisi korban tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, setibanya di kawasan Kebon Kalapa, korban terlihat sudah tidak bergerak.

"Sesampainya di Jalan Kebon Kalapa, orang tersebut terlihat sudah dalam keadaan duduk di tangga jok belakang dan sudah tidak bernafas," kata Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Iptu Mulyana Winata saat dikonfirmasi.

Pengemudi bus kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Bus selanjutkan diarahkan menuju pool DAMRI untuk penanganan lebih lanjut.

Petugas Polsek Cinambo yang menerima laporan tersebut, lantas mendatangi lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, polisi bersama pihak terkait kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi. Sejumlah saksi juga diminta keterangan untuk mengetahui kronologi kejadian.