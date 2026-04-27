Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 April 2026, Cek Perincian Lengkapnya dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 27 April 2026, tercatat mengalami variasi di berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain itu, tersedia pula produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Di sisi lain, harga perak murni dan perak heritage juga turut diperbarui dengan penyesuaian pajak yang berlaku.

Berikut perincian lengkap harga emas dan perak hari ini, seperti dilansir dari laman logam mulia.com

Harga Emas Batangan:

0,5 gram: Rp1.454.500 (Rp1.458.136 setelah pajak)

1 gram: Rp2.809.000 (Rp2.816.023 setelah pajak)

2 gram: Rp5.558.000 (Rp5.571.895 setelah pajak)