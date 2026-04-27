HUT ke-27 Kota Depok, Supian Suri: Tegaskan Komitmen Pembangunan dan Pelayanan Publik

jabar.jpnn.com, DEPOK - Memasuki usia ke-27 tahun, Kota Depok terus melangkah menjadi daerah yang lebih maju untuk menopang keberhasilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam menggapai Indonesia Emas 2045.

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi sebagai refleksi atas perjalanan panjang Kota Depok dalam membangun daerah dan membahagiakan warganya.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan dalam perjalanannya kota ini telah melewati banyak tantangan.

Meski demikian, semua itu bisa dilewati dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.

“Peringatan HUT dan Hari Otonomi Daerah yang hari ini kita laksanakan sebagai tantangan buat pemerintah daerah apakah benar-benar bisa mengimplementasikannya, membahagiakan warganya, menyelesaikan programnya untuk menjawab harapan masyarakat Kota Depok," ujarnya dalam momentum Upacara Peringatan HUT ke-27 Kota Depok dan Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin (27/4).

Dalam kesempatan itu, Supian Suri berkomitmen untuk terus bekerja keras bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Namun, dia juga meminta kepada semua stakeholder untuk memberi dukungan dan bersinergi ke depannya.

"Kami meyakini bahwa kemajuan Kota Depok yang kita rasakan hari ini sekali lagi tidak lepas dari kebersamaan yang dibangun," tuturnya.