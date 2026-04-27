Bulog Cirebon Serap 159 Ribu Ton Gabah, Stok Beras Cimajakuning Dipastikan Aman

jabar.jpnn.com, CIREBON - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, mencatat telah menyerap sebanyak 159.047 ton gabah dari hasil panen petani di wilayah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan (Cimajakuning) hingga 25 April 2026.

Capaian ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat cadangan pangan di daerah.

Pemimpin Cabang Bulog Cirebon, Imam Mahdi, menyampaikan bahwa realisasi serapan tersebut menunjukkan optimalnya upaya penyerapan hasil panen petani oleh Bulog.

Dia menegaskan pihaknya secara aktif membeli gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami aktif menyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram,” ujarnya di Cirebon, Minggu.

Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa gabah yang telah diserap kemudian diolah menjadi beras.

Beras tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penyaluran bantuan pangan, hingga kebutuhan penanganan bencana.

Tingginya volume serapan gabah berdampak pada kapasitas penyimpanan Bulog yang hampir mencapai batas maksimal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog Cirebon menyewa sejumlah gudang tambahan di beberapa titik.