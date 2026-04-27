Prakiraan Cuaca Jawa Barat 27 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Senin, 27 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara lokal.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Sukabumi, serta wilayah lain seperti Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Karawang, hingga Cirebon dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diperkirakan akan terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Selain itu, beberapa daerah seperti Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Purwakarta, Ciamis, Sumedang, dan Indramayu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya kembali cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bekasi, Bogor, Karawang, Subang, Indramayu, Purwakarta, Majalengka, dan Kuningan.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan.