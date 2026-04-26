JPNN.com Jabar Jabar Terkini Zoominar Cash is King Diikuti 250 Peserta, Tekankan Pentingnya Arus Kas bagi UMKM

Zoominar Cash is King Diikuti 250 Peserta, Tekankan Pentingnya Arus Kas bagi UMKM

Minggu, 26 April 2026 – 19:00 WIB
Zoominar Cash is King Diikuti 250 Peserta, Tekankan Pentingnya Arus Kas bagi UMKM - JPNN.com Jabar
Ilustrasi UMKM: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kegiatan zoominar bertajuk “Cash is King: Rahasia Bisnis UKM Tumbuh Tanpa Utang” sukses diselenggarakan secara daring pada Selasa (7/4) dan diikuti oleh lebih dari 250 peserta dari berbagai kalangan.

Peserta yang hadir terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mahasiswa, hingga praktisi bisnis yang menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang kegiatan berlangsung.

Zoominar ini diinisiasi oleh IlmuKeuangan.com bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran serta Himpunan Mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi (HIMA DIA Unpad).

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman strategis kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pengelolaan arus kas sebagai fondasi utama dalam membangun bisnis yang sehat tanpa ketergantungan pada utang.

Founder IlmuKeuangan.com, Yuszak M Yahya, dalam pemaparannya membagikan pengalaman praktis terkait manajemen keuangan bisnis.

Dia menegaskan bahwa kegagalan usaha kerap disebabkan oleh lemahnya pengelolaan arus kas, bukan semata-mata karena kurangnya keuntungan.

“Arus kas adalah nyawa bisnis. Tanpa pengelolaan kas yang baik, bisnis yang terlihat untung pun bisa kolaps,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan ini juga menghadirkan sambutan pembuka dari Kepala Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Unpad, Hamzah Ritchi, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kindy Rinaldy. Keduanya menyampaikan pentingnya literasi keuangan dari sudut pandang akademis dan praktis bagi pelaku usaha di Indonesia.

Kegiatan zoominar bertajuk “Cash is King: Rahasia Bisnis UKM Tumbuh Tanpa Utang” sukses diselenggarakan secara daring dan diikuti ratusan peserta
