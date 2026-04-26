31 Raja Nusantara Hadiri Gebyar Pesona Budaya Garut

jabar.jpnn.com, GARUT - Sebanyak 31 raja dan perwakilan raja dari berbagai wilayah di Nusantara menghadiri acara Gebyar Pesona Budaya Garut yang digelar di pusat kota, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Garut Kota, Jawa Barat, pada Sabtu (25/4).

Kehadiran para tokoh adat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian budaya dan mempererat jejaring antardaerah.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Aam Pathulloh, mengatakan bahwa undangan kepada para raja Nusantara merupakan bentuk penghormatan sekaligus langkah strategis dalam menjaga kerja sama pelestarian warisan budaya.

Menurutnya, kehadiran para raja dalam kegiatan tersebut membawa misi besar, yakni merawat nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, serta tradisi leluhur agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

“Melalui momentum ini, kami ingin memperkuat kerja sama dalam merawat warisan budaya sekaligus menjaga nilai-nilai tradisi tetap hidup,” ujar Aam.

Ia menjelaskan bahwa Gebyar Pesona Budaya Garut merupakan agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Garut yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi budaya Garut kepada khalayak yang lebih luas.

Selain itu, acara tersebut diharapkan mampu memperkuat jejaring budaya antara Kabupaten Garut dengan daerah lain di Indonesia.