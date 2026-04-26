Prakiraan Cuaca Jabodetabek 26–27 April 2026: Hujan Berpotensi Disertai Petir pada Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 26 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 27 April 2026 pukul 07.00 WIB, menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan turun di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca umumnya masih cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari, antara pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi awal, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.