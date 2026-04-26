Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, 26 April 2026, menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari, hujan ringan diprakirakan mulai terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur.

Kemudian, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan yang merata.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran.