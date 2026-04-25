Fokus Benahi Bandung, Farhan Dorong Kolaborasi dengan Pemprov untuk Percepat Program

Sabtu, 25 April 2026 – 17:49 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farha. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pembenahan kota terus berjalan, khususnya pada sektor kebersihan dan infrastruktur.

Upaya ini diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Dalam konteks evaluasi lapangan yang terus berjalan, Farhan menyebut masih terdapat ruang penguatan, khususnya pada aspek operasional kebersihan.

Koordinasi dengan Pemprov Jabar pun membuka peluang dukungan tambahan untuk mempercepat penanganan.

Farhan mengaku bersyukur atas dukungan tersebut. Ia menyebut komunikasi awal dengan Dedi Mulyadi telah membuka peluang kolaborasi konkret, termasuk penambahan personel kebersihan dari Pemprov Jabar.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Saat berdiskusi, beliau menanyakan efektivitas petugas kebersihan. Saya sampaikan masih kurang dan beliau langsung menawarkan bantuan,” ujar Farhan di Teras Sunda Cibiru Kota Bandung, Sabtu (25/4/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar berkomitmen menangani penyapuan di seluruh jalan provinsi di Kota Bandung.

Farhan juga menginstruksikan jajaran kewilayahan, mulai dari camat hingga lurah, untuk turun langsung setiap Minggu pagi guna memetakan titik-titik yang membutuhkan penanganan.

TAGS   wali kota bandung muhammad farhan pemprov jabar Pemkot Bandung kebersihan kota bandung infrastruktur kota bandung pembangunan kota bandung

