MCI Luncurkan Program Pelatihan Keselamatan Sepeda Listrik Berbasis AI untuk Siswa SMP

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Presiden Direktur MCI, Yamakawa Kazuhiko, mengumumkan peluncuran program “Pelatihan Keselamatan Berkendara Sepeda Listrik untuk Siswa SMP Menggunakan AI” yang diklaim sebagai yang pertama di dunia.

‎Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan berkendara kendaraan roda dua di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah pertama (SMP).

‎"Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi sosial perusahaan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas," katanya, Sabtu (25/4).

‎Pelatihan dilaksanakan di kawasan Victoria Hill yang berada dalam area perusahaan Hiroto Group.

‎Lokasi ini dipilih karena dinilai aman dan tertutup, sehingga memberikan rasa nyaman bagi peserta selama mengikuti kegiatan.

‎Dalam program tersebut, peserta menggunakan sepeda listrik.

‎Staf ahli dari MCI melakukan penilaian terhadap keterampilan berkendara, termasuk kemampuan melakukan manuver seperti putaran tajam yang penting untuk menghindari kecelakaan.

‎Selain evaluasi teknis, peserta juga mendapatkan bimbingan langsung terkait praktik berkendara yang aman.