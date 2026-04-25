MCI Luncurkan Program Pelatihan Keselamatan Sepeda Listrik Berbasis AI untuk Siswa SMP
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Presiden Direktur MCI, Yamakawa Kazuhiko, mengumumkan peluncuran program “Pelatihan Keselamatan Berkendara Sepeda Listrik untuk Siswa SMP Menggunakan AI” yang diklaim sebagai yang pertama di dunia.
Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan berkendara kendaraan roda dua di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah pertama (SMP).
"Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi sosial perusahaan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas," katanya, Sabtu (25/4).
Pelatihan dilaksanakan di kawasan Victoria Hill yang berada dalam area perusahaan Hiroto Group.
Lokasi ini dipilih karena dinilai aman dan tertutup, sehingga memberikan rasa nyaman bagi peserta selama mengikuti kegiatan.
Dalam program tersebut, peserta menggunakan sepeda listrik.
Staf ahli dari MCI melakukan penilaian terhadap keterampilan berkendara, termasuk kemampuan melakukan manuver seperti putaran tajam yang penting untuk menghindari kecelakaan.
Selain evaluasi teknis, peserta juga mendapatkan bimbingan langsung terkait praktik berkendara yang aman.
