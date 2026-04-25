MCI Luncurkan Program Pelatihan Keselamatan Sepeda Listrik Berbasis AI untuk Siswa SMP

Sabtu, 25 April 2026 – 12:30 WIB
Potret peserta saat mengikuti Pelatihan Keselamatan Berkendara Sepeda Listrik untuk Siswa SMP Menggunakan AI. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Presiden Direktur MCI, Yamakawa Kazuhiko, mengumumkan peluncuran program “Pelatihan Keselamatan Berkendara Sepeda Listrik untuk Siswa SMP Menggunakan AI” yang diklaim sebagai yang pertama di dunia.

‎Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan berkendara kendaraan roda dua di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah pertama (SMP). 

‎"Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi sosial perusahaan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas," katanya, Sabtu (25/4). 

‎Pelatihan dilaksanakan di kawasan Victoria Hill yang berada dalam area perusahaan Hiroto Group. 

‎Lokasi ini dipilih karena dinilai aman dan tertutup, sehingga memberikan rasa nyaman bagi peserta selama mengikuti kegiatan.

‎Dalam program tersebut, peserta menggunakan sepeda listrik. 

‎Staf ahli dari MCI melakukan penilaian terhadap keterampilan berkendara, termasuk kemampuan melakukan manuver seperti putaran tajam yang penting untuk menghindari kecelakaan.

‎Selain evaluasi teknis, peserta juga mendapatkan bimbingan langsung terkait praktik berkendara yang aman. 

BERITA TERKAIT

