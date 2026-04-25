Memperingati HUT Depok, RSUD ASA dan PMI Berhasil Himpun 78 Kantong Darah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kegiatan donor darah yang digelar di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok, berhasil mengumpulkan 78 kantong darah.

Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok.

Kasubag TU RSUD ASA Depok, Hendy Astriono menyampaikan rasa syukur, atas kelancaran kegiatan tersebut.

“Saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kami semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, sehingga bisa mengikuti kegiatan donor darah ini,” ucapnya.

Dia menjelaskan, donor darah tidak perlu dalam jumlah besar, cukup sesuai ketentuan sekitar 250 mililiter.

Namun, setiap tetes darah yang didonorkan memiliki arti penting bagi pasien yang membutuhkan.

“Yang penting sesuai ketentuan, biasanya sekitar 250 mililiter. Mudah-mudahan apa yang kita donorkan hari ini sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan,” tutur Hendy.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi upaya membiasakan masyarakat agar tidak takut donor darah.