UTBK SNBT UI 2026 Diikuti 54.871 Peserta, Panitia Terapkan Pengawasan Ketat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 54.871 peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 Universitas Indonesia (UI).

Pelaksanaan ujian dilakukan di berbagai titik yang tersebar, termasuk 51 peserta difabel yang mendapatkan penanganan khusus.

Diketahui, UTBK-SNBT di UI berlangsung pada 21–30 April dan dilanjutkan pada 2 Mei 2026.

Ujian diselenggarakan di empat kampus, yakni UI Depok, UI Salemba, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), serta Polimedia.

Di Kampus UI Depok terdapat 26 lokasi dengan 52 ruang ujian dan 1.645 unit komputer, sementara di UI Salemba tersedia 7 lokasi dengan 9 ruang dan 388 komputer.

Adapun di PNJ terdapat 6 lokasi dengan 11 ruang dan 276 komputer, serta di Polimedia terdapat 2 lokasi dengan 8 ruang dan 211 komputer.

Pembagian lokasi dan distribusi ini berdampak pada kapasitas dan efisiensi pelaksanaan. Sebelum hari pelaksanaan, panitia menjalankan uji coba nasional dan uji coba internal untuk memastikan kesiapan perangkat dan alur kerja.

Hal ini bertujuan, untuk mengurangi potensi gangguan teknis dan memastikan pelaksanaan berjalan seragam di semua lokasi.