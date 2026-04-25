Bobotoh Bentangkan Banner Sindir Dedi Mulyadi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan panas antara Persib Bandung vs Arema FC yang berakhir seri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) diwarnai aksi pemasangan banner untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Banner tersebut dipasang komunitas suporter Casuals di tribun utara.

Bukannya bertuliskan semangat untuk para penggawa Persib, banner justru berisikan kalimat yang cukup kasar.

Banner dengan tulisan 'Shut Up KDM' terbentang dengan jelas dari sisi utara stadion.

Tulisan itu dipajang Bobotoh di awal babak kedua hingga akhir pertandingan, Jumat (24/4/2026) malam.

Sontak, banner itu menjadi perhatian puluhan ribu suporter Persib dan Arema FC yang hadir di stadion.

Pasalnya, banner terbuat dari kain berwarna putih dengan perpaduan warna hitam dan merah di bagian tulisannya.

Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan dari pihak komunitas ihwal pemasangan banner yang ditujukkan kepada orang nomor satu di Jawa Barat itu.