Bupati Karawang Lepas 443 Calon Haji Kloter 4, Termuda 21 Tahun dan Tertua 81 Tahun

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 4 di kompleks Islamic Center Karawang, Jawa Barat, Jumat (24/4).

Sebanyak 443 calon haji diberangkatkan dalam kloter tersebut. Bupati menyebutkan bahwa keberangkatan ini merupakan pemberangkatan perdana dari total lima kloter jamaah calon haji asal Karawang pada musim haji tahun ini.

“Alhamdulillah hari ini kami melepas calon haji kloter 4 sebanyak 443 orang. Ini merupakan pemberangkatan perdana dari lima kloter jamaah asal Karawang,” ujar Aep.

Ia mengungkapkan, jamaah calon haji dalam kloter tersebut memiliki rentang usia yang beragam, dengan jamaah tertua berusia 81 tahun dan termuda 21 tahun.

Menurutnya, persiapan pemberangkatan haji tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji.

“Persiapan ini bukan hanya dilakukan hari ini, tetapi melalui evaluasi setiap tahun. Alhamdulillah seluruh calon haji dalam kondisi sehat, berkat dukungan Dinas Kesehatan yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” katanya.

Aep juga mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan jamaah.

Selain memastikan kondisi kesehatan jamaah, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti konsumsi, perlengkapan, hingga atribut identitas daerah bagi para calon haji.