Wallts Buka Toko Offline, Jadi Tempat Cari Kado di Bandung dengan Konsep Personal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jenama tas dan aksesoris fashion populer, Wallts, resmi membuka toko offline pertamanya di pusat Kota Bandung, tepatnya di Jalan Ciliwung 11. Kehadiran toko ini langsung menarik perhatian sebagai tempat cari kado di Bandung yang menawarkan pengalaman belanja berbeda dan lebih personal.

Di tengah kebutuhan masyarakat akan pilihan hadiah yang praktis, Wallts Workstore memang dikonsep untuk hadir sebagai tempat cari kado di Bandung yang tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga solusi lengkap untuk kebutuhan gifting.

Mulai dari dompet, tas, hingga aksesoris, semuanya dirancang agar bisa langsung dijadikan hadiah tanpa perlu repot tambahan.

Konsep ini menjadikan Wallts Workstore bukan sekadar toko, melainkan destinasi baru bagi warga yang mencari tempat cari kado di Bandung dengan sentuhan personal. Apalagi, tren memberikan hadiah kini semakin mengedepankan aspek pengalaman dan effort dari pemberi.

Tak heran, sejak soft opening, toko ini sudah mulai dipadati pengunjung dan mendapatkan respons positif. Wallts pun memperkuat posisinya sebagai tempat cari kado di Bandung yang menggabungkan produk fungsional dengan pengalaman belanja yang menyenangkan.

1. Gift Corner jadi daya tarik utama pencari kado di Bandung

Sebagai tempat cari kado di Bandung, Wallts menghadirkan Gift Corner yang memungkinkan pelanggan membuat hadiah secara langsung di tempat. Fasilitas ini menjadi pembeda utama dibanding toko aksesoris lainnya.

“Customer bisa langsung membuat kado yang lebih personal, mulai dari memilih pita hingga menulis gift card sendiri, sehingga ada effort dari pemberi hadiah,” ujar Owner Wallts, Muhammad Adzwin Perwira dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (24/4/2026).