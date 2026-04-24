Komentar Supian Suri Soal Fenomena Istilah Sawangan Kubro

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok, Wali Kota Supian Suri menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Sawangan yang tengah menjadi sorotan masyarakat.

‎Wilayah Sawangan belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dengan sebutan “Sawangan Kubro” karena dikenal sebagai salah satu titik kemacetan krusial di Depok.

Menanggapi hal tersebut, Supian Suri menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur guna mengatasi persoalan tersebut.

‎Salah satu proyek yang menjadi fokus utama adalah pembangunan Jalan Enggram di kawasan Sawangan.

Jalan tersebut selama ini dinilai menjadi titik kemacetan yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah.

‎Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan anggaran signifikan untuk mendukung proyek tersebut.

Pada tahun 2026, dialokasikan sekitar Rp40 miliar untuk pembangunan fisik, termasuk pengerjaan Jalan Enggram dan Jalan Pemuda.

‎Selain itu, Pemkot juga menyiapkan anggaran hingga Rp100 miliar untuk pembebasan lahan sebagai bagian dari tahapan pembangunan infrastruktur tersebut.