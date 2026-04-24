Septic Tank Amblas di Jatijajar Depok, Mobil Toyota Agya Terperosok hingga 3 Meter

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah insiden amblesnya septic tank terjadi di Jalan Berkah, Kelurahan Jatijajar, Kota Depok, pada Kamis (24/4/2026).

Peristiwa tersebut menyebabkan satu unit mobil Toyota Agya yang sedang terparkir terperosok ke dalam lubang dengan kedalaman sekitar tiga meter.

Peristiwa itu terjadi diduga akibat septic tank yang tidak mampu menahan beban di atasnya.

Pemilik kendaraan yang mengetahui kejadian tersebut segera meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok untuk melakukan evakuasi.

Personel Damkar Tapos, Hari Gojali, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan pada siang hari dan langsung bergerak menuju lokasi kejadian.

“Setelah mendapatkan laporan, anggota dari UPT Tapos dan UPT Merdeka langsung menuju lokasi pada pukul 13.20 WIB,” ujar Hari.

Ia menambahkan, sebanyak tujuh personel dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut dengan dukungan dua unit mobil operasional jenis ranger.

Proses evakuasi mobil berwarna merah itu tidak berjalan mudah.