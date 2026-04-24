Prakiraan Cuaca Jabodetabek 24–25 April 2026: Potensi Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 24 April 2026 hingga Sabtu, 25 April 2026 diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Pada Jumat pagi (07.00–13.00 WIB), cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun demikian, hujan ringan diprakirakan turun di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta wilayah Bogor dan Bekasi.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, serta sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Selain itu, hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Tangerang dan Bekasi.

Sementara itu, pada Sabtu dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.