Harga Emas dan Perak Hari Ini, 24 April 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,81 Juta
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga logam mulia pada Jumat, 24 April 2026, menunjukkan nilai yang relatif tinggi, dengan emas batangan ukuran 1 gram tercatat mencapai Rp2.812.013 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan bervariasi tergantung pada beratnya, sementara produk edisi khusus seperti gift series dan seri tematik juga mencatatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan emas standar.
Selain itu, harga perak murni dan perak heritage turut mengalami penyesuaian dengan tambahan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut perincian harga emas batangan per 24 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Emas Batangan (Harga + PPh 0,25%)
0,5 gram: Rp1.456.131
1 gram: Rp2.812.013
2 gram: Rp5.563.875
