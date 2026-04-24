Tren Liburan Lintas Generasi Meningkat, Turki Jadi Destinasi Favorit Keluarga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tren perjalanan global pada 2026 menunjukkan pergeseran menarik. Liburan kini tak lagi sekadar soal melepas penat, tetapi juga menjadi momen mempererat hubungan keluarga lintas generasi.

Data terbaru mengungkapkan sekitar 31 persen wisatawan berencana bepergian bersama keluarga, bahkan melibatkan beberapa generasi sekaligus.

Menariknya, minat ini juga datang dari kalangan muda. Sebanyak 51 persen Gen Z dewasa mengaku pernah bepergian bersama orang tua mereka.

Bagi banyak orang, perjalanan keluarga bukan hanya agenda rekreasi, tetapi juga investasi emosional.

Sekitar 59 persen responden menyebut perjalanan sebagai cara membangun koneksi lebih dalam, sementara 29 persen lainnya menilai momen tersebut penting untuk menciptakan kenangan berharga.

Di tengah tren ini, Turki muncul sebagai salah satu destinasi favorit. Negara ini menawarkan kombinasi lengkap: akses penerbangan langsung dari berbagai negara, cuaca hangat, akomodasi ramah keluarga, hingga ragam aktivitas untuk semua usia.

Mulai dari kota bersejarah hingga desa yang tenang, Turki menghadirkan pengalaman yang seimbang antara alam dan budaya.

Wisatawan muda bisa menjajal aktivitas luar ruang seperti bersepeda dan menyelam, sementara generasi lebih tua dapat menikmati relaksasi di hammam tradisional atau wisata kuliner khas setempat.