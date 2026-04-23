Di Bawah Kepemimpinan Dedi Mulyadi, Investasi Jawa Barat Tembus Rp76,8 Triliun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Di tengah tantangan dan kondisi ekonomi yang berat, realisasi investasi di Jawa Barat pada triwulan I/2026 mencapai Rp76,8 triliun atau berkontribusi sekitar 15,4% terhadap total investasi nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, capaian tersebut harus dijaga dengan memastikan iklim investasi tetap kondusif dan ramah bagi pelaku usaha. Pihaknya juga menegaskan konsistensinya sebagai katalisator bagi para investor guna mendorong realisasi investasi yang lebih optimal di Jawa Barat.

Selain itu, realisasi investasi sektor hilirisasi di Jawa Barat pada triwulan I/2026 tercatat mencapai Rp13,0 triliun. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga nasional dalam daftar daerah dengan investasi hilirisasi terbesar.

Capaian tersebut berada di bawah Sulawesi Tengah yang mencatatkan Rp24,1 triliun dan Maluku Utara sebesar Rp18,6 triliun.

Sementara itu, Jawa Barat masih unggul dibandingkan Nusa Tenggara Barat (Rp12,9 triliun) dan Kepulauan Riau (Rp9,6 triliun). Meski secara nasional investasi hilirisasi masih didominasi wilayah luar Jawa dengan porsi 75,5% atau Rp111,4 triliun, kontribusi Jawa Barat tetap signifikan sebagai pusat industri manufaktur dan pengolahan di Indonesia.

Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah daerah harus berperan aktif, tidak hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai pihak terkait.“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (23/4/2026).

Ia menekankan, keberlanjutan investasi sangat bergantung pada tiga faktor utama, yakni konektivitas infrastruktur, stabilitas keamanan, dan kemudahan perizinan.“Harapannya ini salah satunya terus mendorong konektivitas infrastruktur, keamanan, kemudian seluruh perizinan yang tidak boleh ribet,” katanya.

Dedi menilai sejauh ini pendekatan yang dilakukan Pemprov Jabar mulai berdampak positif terhadap iklim investasi di Jawa Barat, diantaranya soal pengetatan izin tambang dan pembangunan perumahan di kawasan berisiko bencana. Ia menyebut tingkat pelanggaran dalam proses investasi kini cenderung menurun dibandingkan periode awal.?

“Sekarang relatif semakin baik, tingkat pelanggarannya semakin turun, tidak seperti [tahun] pertama,” ungkapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan pada pihaknya agar terus memantapkan kemudahan bagi para investor dengan menggenjot konektifitas antar wilayah.“Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menarik investasi. Pertama Pak Gubernur memberikan stimulus dengan membangun konektifitas jalan,” ujarnya.