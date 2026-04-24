Prakiraan Cuaca Jawa Barat 24 April 2026: Hujan Ringan-Sedang Berpotensi Terjadi Sejak Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat, 24 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten dan Kota Bandung.

Selain itu, potensi hujan juga terdapat di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke wilayah lain.

Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, hingga Kabupaten Sumedang diprediksi mengalami hujan dengan intensitas serupa.

Wilayah Kabupaten Garut dan Tasikmalaya juga masih berpotensi diguyur hujan.