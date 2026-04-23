JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dinkes Depok: Baru 43 dari 189 SPPG Miliki Sertifikat Higiene Sanitasi

Dinkes Depok: Baru 43 dari 189 SPPG Miliki Sertifikat Higiene Sanitasi

Kamis, 23 April 2026 – 22:00 WIB
Dinkes Depok: Baru 43 dari 189 SPPG Miliki Sertifikat Higiene Sanitasi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menegaskan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi masih menjadi tantangan utama dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori, mengungkapkan bahwa dari total 189 SPPG yang telah beroperasi, baru 43 unit yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data tersebut menunjukkan bahwa proses pemenuhan standar masih berlangsung dan memerlukan percepatan di lapangan. Sebelumnya, Dinkes telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada pengelola.

“Dinas terkait sebelumnya telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

Namun, hingga saat ini implementasi rekomendasi tersebut dinilai belum optimal. Sebagian besar pengelola SPPG disebut belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil inspeksi yang telah diberikan.

“Hingga saat ini, sebagian besar rekomendasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak pengelola,” jelasnya.

Devi menegaskan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup seluruh proses pengolahan makanan, mulai dari bahan baku hingga penyajian.

Pemerintah Kota Depok, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi dengan para mitra guna mempercepat pemenuhan standar di seluruh SPPG. Pengawasan juga akan terus diperketat agar seluruh unit dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dinkes Depok sebut dari 189 SPPG di Kota Depok baru 43 yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
