Pemkab Bogor Lepas 445 Calon Haji Kloter 03, Jadi Keberangkatan Perdana Musim Haji 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, melepas keberangkatan perdana sebanyak 445 jemaah calon haji (calhaj) yang tergabung dalam Kloter 03 pada musim haji 2026.

Pelepasan berlangsung di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (23/4).

Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan tersebut, para jemaah didoakan agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan selamat.

“Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi ini Kloter 03 untuk Kabupaten Bogor, jemaah haji calon tamu Allah diberangkatkan berjumlah 445 orang,” ujar Ade.

Ia menjelaskan, total jemaah calon haji asal Kabupaten Bogor pada musim haji 2026 mencapai 2.504 orang yang terbagi ke dalam delapan kelompok terbang (kloter). Kloter 03 menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan tahun ini.

Setelah dilepas dari Cibinong, para jemaah diberangkatkan menuju Embarkasi Pondok Gede. Selanjutnya, mereka dijadwalkan berangkat ke bandara pada Jumat (24/4) pagi dan terbang menuju Arab Saudi pada pukul 12.10 WIB.

Ade berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik serta kembali dalam kondisi sehat dan selamat.