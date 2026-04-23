Dinkes Depok Bagikan Tips Kesehatan bagi Jemaah Calon Haji Selama di Asrama

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok membagikan sejumlah tips kesehatan bagi calon jemaah haji (calhaj) yang akan menjalani masa persiapan di asrama haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori, mengatakan bahwa masa di asrama haji merupakan fase penting yang harus dijalani dengan kondisi fisik dan mental yang prima.

“Calon jemaah haji harus istirahat yang cukup agar dapat menjalani seluruh tahapannya di embarkasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses yang dilalui calon jemaah haji di asrama membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga menjaga kesehatan menjadi hal utama.

Salah satu upaya yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh.

Selain menjaga asupan makanan, jemaah juga diimbau untuk aktif bersosialisasi dengan sesama calon jemaah. Hal ini dinilai dapat membantu menjaga suasana hati tetap positif serta mengurangi kecemasan menjelang keberangkatan.

“Selalu berpikir positif dan hindari stres. Jika memiliki riwayat penyakit, jangan lupa membawa obat-obatan pribadi secukupnya dan minum secara teratur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Devi mengingatkan agar seluruh calon jemaah haji mematuhi anjuran petugas kesehatan, baik selama berada di embarkasi maupun saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.