JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sidak SPPG di Cilodong, Satgas Percepatan MBG Depok Soroti Pengolahan Limbah

Sidak SPPG di Cilodong, Satgas Percepatan MBG Depok Soroti Pengolahan Limbah

Kamis, 23 April 2026 – 17:00 WIB
Sidak SPPG di Cilodong, Satgas Percepatan MBG Depok Soroti Pengolahan Limbah - JPNN.com Jabar
Satgas MBG Depok saat melakukan sidak ke SPPG di wilayah Cilodong, Kota Depok. Foto : Dikominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pada Kamis (23/4).

Sidak kali ini dilakukan di SPPG yang ada di Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Hal ini dilakukan, menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan SPPG Cilodong, yaitu pembuangan limbah domestik yang langsung ke badan air.

Wakil Wali Kota Depok selaku Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Chandra Rahmansyah mengatakan, permasalahan ini menjadi perhatian khusus dari Wali Kota Depok Supian Suri agar segera ditindaklanjuti oleh Tim Satgas berkomunikasi dengan pihak SPPG.

“Kemarin tim satgas sudah turun melakukan pengecekan, dan kami lihat ternyata sudah dibeli IPAL-nya dua set, rencana hari ini juga dipasang. DLHK dan PUPR juga cek Uditch,” ucapnya.

Chandra menjelaskan, sidak hari ini merupakan upaya Pemkot Depok dalam memastikan bahwa tidak ada lagi aksi pencemaran lingkungan oleh limbah domestik SPPG ke aliran selokan warga.

Dirinya mengapresiasi, respons cepat pihak SPPG dalam menindaklanjuti keluhan tersebut.

Selain fokus pada pengolahan air limbah domestik, Tim Satgas juga mengecek aspek perizinan dasar, konstruksi bangunan, alur pembuatan MBG, dan lainnya.

Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali melakukan sidak ke SPPG di Cilodong, Kota Depok
