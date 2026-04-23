Kartini di Jalanan Bandung, Perjuangan Mira Menjadi Driver Perempuan Mandiri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Setiap tahun, Hari Kartini menjadi momen mengenang perjuangan perempuan Indonesia untuk meraih kesetaraan dalam menentukan pilihan hidupnya.

Semangat Kartini tidak hanya hidup dalam memori, tapi Ia selalu hadir dalam keseharian, di setiap langkah-langkah kecil perempuan yang berani melampaui batasan dan memperjuangkan masa depan mereka sendiri.

Di tengah hiruk pikuk jalanan Kota Bandung, semangat itu tercermin dalam sosok Mira, seorang driver perempuan inDrive yang menjalani peran sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga.

Sebagai ibu tunggal (single mom) dengan tiga anak, perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Namun dari balik kemudi, ia membuktikan bahwa perempuan juga mampu mandiri dan mengambil kendali atas hidupnya.

Sebelum bergabung sebagai driver, kehidupan Mira jauh dari kata mudah. Ia mengandalkan pekerjaan antar-jemput anak sekolah di sekitar rumahnya, dengan penghasilan yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Dulu penghasilan dari antar-jemput saja itu tidak cukup. Biaya sekolah anak kadang nunggak, cicilan motor juga sempat tertunda,” ujar Mira dalam keterangannya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (23/4/2026).

Kondisi tersebut mendorongnya untuk mencari peluang lain. Hingga akhirnya, ia mengenal inDrive, platform mobilitas dan pengiriman global yang memberinya kesempatan mulai bekerja dengan proses yang mudah, namun tetap melalui tahapan seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas dan latar belakang driver yang bergabung. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupnya.

Sejak bergabung pada November 2024, perubahan mulai terasa perlahan namun pasti. Kini, Mira bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Kebutuhan anak-anaknya terpenuhi, cicilan yang dulu sempat tertunda kini sudah lunas, bahkan ia mulai merencanakan pindah ke tempat tinggal yang lebih layak.