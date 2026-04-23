UIKA Bogor Perkuat Status Kampus Internasional, 8 Mahasiswa Burkina Faso Afrika Terima Beasiswa

Kamis, 23 April 2026 – 14:00 WIB
Mahasiswa internasional Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor berfoto bersama di sela-sela pemberian secara simbolis beasiswa pendidikan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor menerima delapan mahasiswa internasional asal Burkina Faso, Afrika dalam momentum Milad ke-65 kampus tersebut.

Kehadiran mahasiswa dari Afrika ini menjadi bagian dari upaya UIKA dalam memperkuat internasionalisasi dan memperluas jejaring pendidikan global.

Dari total mahasiswa yang diterima, enam orang akan menempuh pendidikan pada program Sarjana (S1), sementara dua lainnya melanjutkan studi pada program Magister (S2).

Mereka memperoleh beasiswa melalui sejumlah skema, seperti Beasiswa Unggulan Talenta UIKA, Beasiswa Tahfidz UIKA, serta Beasiswa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIKA.

Rektor UIKA Bogor, Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si., menyatakan bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa internasional merupakan bagian dari komitmen institusi dalam membangun kampus berkelas dunia.

“Pemberian beasiswa kepada mahasiswa internasional ini merupakan bentuk komitmen UIKA dalam memperkuat internasionalisasi. Kami ingin menjadikan UIKA sebagai kampus yang terbuka bagi dunia, tempat bertemunya berbagai talenta dari berbagai negara untuk belajar dan berkembang bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, UIKA terus memperluas jaringan internasional sebagai bagian dari transformasi menuju kampus global.

Selain mahasiswa dari Afrika, UIKA juga telah menerima mahasiswa dari sejumlah negara di Asia, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

