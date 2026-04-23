Pembangunan Gedung Baru Polres Metro Depok Dimulai, Ditargetkan Rampung Desember 2026

Kamis, 23 April 2026 – 13:00 WIB
Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) akan segera memulai pembangunan gedung baru Polres Metro Depok.

Proyek ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin, mengungkapkan bahwa proses pembangunan saat ini telah memasuki tahap penandatanganan kontrak. Kontrak tersebut resmi ditandatangani pada 20 April 2026.

“Sudah berkontrak pada tanggal 20 April 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender. Ditargetkan rampung pada Desember,” ujar Adnan.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung Polres Metro Depok ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemkot Depok dengan instansi vertikal melalui skema hibah pembangunan.

Proyek tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan fasilitas dan kinerja pelayanan kepolisian di wilayah Depok.

Gedung baru Polres Metro Depok direncanakan memiliki lima lantai dengan total luas bangunan mencapai 7.982 meter persegi. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar.

Selain itu, gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, di antaranya area parkir, ruang pelayanan publik, ruang rapat, area bermain anak, serta ruang kerja untuk berbagai bidang.

