Harga Emas dan Perak Hari Ini 23 April 2026 Stabil, Logam Mulia 1 Gram Dibanderol Rp2,8 Jutaan
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 23 April 2026, tercatat relatif stabil di berbagai ukuran.
Berdasarkan data terbaru, harga emas 1 gram berada di kisaran Rp2.805.000 (harga dasar) atau Rp2.812.013 setelah dikenakan pajak PPh sebesar 0,25 persen.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai varian produk seperti Gift Series, edisi khusus Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III yang memiliki harga berbeda sesuai desain dan eksklusivitasnya.
Berikut rincian harga emas batangan hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.452.500 | Rp1.456.131 (setelah pajak)
1 gram: Rp2.805.000 | Rp2.812.013
2 gram: Rp5.550.000 | Rp5.563.875
