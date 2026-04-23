Prakiraan Cuaca Jabodetabek 23–24 April: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 23 April 2026 hingga Jumat, 24 April 2026 pukul 07.00 WIB, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada Kamis pagi, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan meningkat dengan intensitas ringan hingga sedang.

Hujan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Jumat dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada pada kisaran 26 hingga 32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada di antara 64 hingga 95 persen.

Angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 18 kilometer per jam.