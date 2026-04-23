Prakiraan Cuaca Jawa Barat 23 April 2026: Potensi Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis, 23 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Kondisi ini diperkirakan berlangsung sejak siang hingga malam hari dan dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada skala lokal.

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Karawang, Subang, Sukabumi, Bogor, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan meningkat dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, antara lain Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwakarta, Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Sumedang, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran, Indramayu, dan Cirebon.