SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 23 April 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (23/4/2026), layanan tersebut beroperasi di Kings Shopping Centre Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.

Baca Juga: Polrestabes Bandung Menggelar Simulasi Pengendalian Massa Aksi Menjelang May Day

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Baca Juga: WNA Asal Inggris Meninggal Dunia di Kantor Imigrasi Depok

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.