Mulai Hari Ini Pemkot Bogor Uji Coba Perubahan Sisi Parkir di Jalan Surya Kencana

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota Bogor melakukan uji coba perubahan sisi parkir di Jalan Surya Kencana dengan memindahkan posisi parkir dari sisi kiri ke sisi kanan jalan.

Kebijakan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pada Rabu (22/4/2026).

Menurut Dedie, hasil sementara dari uji coba tersebut menunjukkan adanya peningkatan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

“Karena parkir di sebelah kiri itu, jika ditambah dengan angkutan kota yang berhenti, maka dua lapis kendaraan akan menghambat laju lalu lintas di belakangnya. Dengan posisi saat ini, ruang untuk angkutan umum menjadi lebih leluasa dan parkir sudah ditata lebih tertib,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kebijakan ini akan terus dilakukan secara bertahap guna memastikan efektivitasnya dalam mengurai kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menyampaikan bahwa perubahan sisi parkir tersebut telah diikuti oleh para juru parkir secara serentak dan terpadu.

“Beberapa kendaraan masih dalam tahap adaptasi, tetapi secara keseluruhan sudah sesuai. Secara teknis, trotoar sisi kanan lebih lebar sehingga lebih mendukung kenyamanan pejalan kaki,” katanya.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Bogor juga tengah menyiapkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna mendukung penataan tersebut.