WNA Asal Inggris Meninggal Dunia di Kantor Imigrasi Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang deteni (tahanan imigrasi) warga negara asing (WNA) asal Inggris berinisial DJR (53 tahun) meninggal dunia di ruang detensi Kantor Imigrasi Depok pada Selasa (21/4). Peristiwa tersebut kini dalam penanganan pihak berwenang.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menjelaskan bahwa DJR sebelumnya diamankan pada 20 April 2026 untuk menjalani pemeriksaan keimigrasian terkait dugaan pelanggaran izin tinggal.

Ia menuturkan, pada Selasa sekitar pukul 15.45 WIB, petugas menerima laporan adanya kecurigaan terhadap kondisi deteni yang berada di dalam kamar mandi ruang detensi.

“Petugas menerima laporan adanya kecurigaan terhadap kondisi deteni yang berada di dalam kamar mandi ruang detensi,” ujarnya.

Setelah dilakukan pengecekan awal dan tidak ditemukan respons, petugas kemudian melakukan pembukaan paksa pintu kamar mandi untuk memastikan kondisi yang bersangkutan.

“Setelah pintu berhasil dibuka, deteni ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri,” kata Irvan.

Petugas selanjutnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia.