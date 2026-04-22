543 Calon Haji Subang Siap Berangkat, Terbagi dalam Kloter 34 dan 39 Melalui Embarkasi Kertajati

Rabu, 22 April 2026 – 18:30 WIB
Ilustrasi jemaah calon haji (Calhaj). Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUBANG - Sebanyak 543 calon jemaah haji asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Para jemaah tersebut terbagi ke dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 34 dan Kloter 39.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Subang, Rojak, menyampaikan bahwa Kloter 34 dijadwalkan berangkat lebih dahulu pada Sabtu, 16 Mei 2026. Sementara itu, Kloter 39 akan diberangkatkan pada Selasa, 19 Mei 2026.

“Dua kloter jamaah calon haji asal Subang tahun ini adalah kloter 34 dan kloter 39,” ujarnya di Subang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Kloter 39 akan bergabung dengan jemaah calon haji dari sejumlah daerah lain di Jawa Barat, yakni Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Cirebon.

Seluruh jemaah calon haji asal Subang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Kertajati yang berlokasi di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Subang, jemaah termuda tahun ini bernama Dian Setianti yang berusia 20 tahun. Sementara jemaah tertua adalah Ana yang berusia 83 tahun.

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, mengingatkan para calon jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan agar dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan optimal.

BERITA TERKAIT

