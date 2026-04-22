Ribuan Honorer Disdik Jabar Belum Digaji 2 Bulan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan tenaga honorer di lingkungan pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat belum menerima gaji selama dua bulan, Maret dan April 2026.

Dinas Pendidikan Jabar memberikan penjelasan ihwal penyebab belum dibayarnya hak dari pada tenaga honorer tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto mengatakan, berdasarkan data yang didapatkannya ada banyak tenaga honorer yang kini gajinya belum dibayarkan selama dua bulan.

Baca Juga: Polrestabes Bandung Menggelar Simulasi Pengendalian Massa Aksi Menjelang May Day

Alasannya yaitu terbentur dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Jumlahnya 3.823, ada guru ada TU, keamanan dan kebersihan. Tertunda dua bulan, jadi kita belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB," kata Purwanto, saat dikonfirmasi, Rabu (22/4/2026)

Disdik Jabar, kata Purwanto, saat ini masih melakukan koordinasi dengan gubernur untuk mengatasi persoalan ini.

Baca Juga: Hari Ini 445 Jemaah Calon Haji Depok Kloter 2 JKS Berangkat ke Tanah Suci

Mengingat, tenaga honorer saat ini masih dibutuhkan di lingkungan Disdik Jabar.

"Solusinya lagi dicari saran nanti seperti apa. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kita cari skema pembayarannya seperti apa," jelasnya.